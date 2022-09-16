Iğdır’da yer tahsil edilen ve ihalesi 15 Haziran 2020 tarihinde yapılan ‘Iğdır Millet Bahçesi Projesi’nin bu yıl bitirilmesi hedefleniyor.

Iğdır’da yer tahsil edilen ve ihalesi 15 Haziran 2020 tarihinde yapılan ‘Iğdır Millet Bahçesi Projesi’nin bu yıl bitirilmesi hedefleniyor.

“Daha Çok Yeşil” anlayışı doğrultusunda inşa edilmeye başlanan millet bahçeleri, Türkiye’nin birçok iline değer katmaya devam ediyor. Iğdır Merkez Hakveyis Mahallesi’nde de TOKİ tarafından yapılmaya başlanan projede gezinti yolları, bisiklet yolu, spor sahaları, tematik bahçeler, millet kıraathanesi ve diğer sosyal donatılar yer alıyor. Sona doğru gelinen projenin 2021 yılının Ekim ayında bitirilmesi hedefleniyordu. Projede yapılan bazı değişiklikler ile birlikte projenin bu yılın sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

Iğdır Millet Bahçesi projesi toplam 125 bin metrekare üzerine 1800 metrekare inşaat alanına sahip ve 24 bin metrekare biyolojik üretim olan bir sosyal tesis alanına sahip. Park sınırları içinde toplam 1500 metre yürüyüş parkuru ve 1500 metre bisiklet parkuru bulunuyor. Alanda ayrıca 1350 metrekare çocuk oyun parkı grubu da yer alıyor.