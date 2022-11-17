Iğdır ve Kars’ta örgüt halinde uyuşturucu kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Iğdır ve Kars’ta örgüt halinde uyuşturucu kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 ay süreyle örgütlü olarak "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak" suçlarını işleyen 5 şüpheliyi takibe aldı. Takip neticesinde Iğdır merkez, Tuzluca ilçesi ve Kars ili olmak üzere toplam 2 ildeki 5 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, 120 gram metamfetamin, 10 gram toz esrar, 10 gram reçine esrar, 2 adet cep telefonu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.