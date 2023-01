2015 yılından beri Ak Parti Iğdır il kadın kolları başkanlığı görevinde bulunan Nurgül Güneş ve Ak Parti Iğdır Gençlik Kolları Başkanı görevinde iki yıldır bulunan Muhammet Çağlar Akar, sosyal medya hesapları üzerinden işlerinden dolayı görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

2015 yılından beri Ak Parti Iğdır il kadın kolları başkanlığı görevinde bulunan Nurgül Güneş ve Ak Parti Iğdır Gençlik Kolları Başkanı görevinde iki yıldır bulunan Muhammet Çağlar Akar, sosyal medya hesapları üzerinden işlerinden dolayı görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Görevinden istifa ettiğini duyuran Ak Parti Iğdır İl Kadın Kolları Başkanı Nurgül Güneş, “2015’den itibaren büyük bir gurur ve şerefle yürütmekte olduğum Ak Parti Iğdır il kadın kolları başkanlığından işim nedeniyle istifa ediyorum. Bu davada bana yer verilmesinden, Sayın Cumhurbaşkanının davasında yer almaktan onur ve şeref duydum, Görevim süresince bir dava arkadaşlığından öte aile, dost edinmenin haklı gururuyla ayrılırken, başta Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu göreve beni ilk atayan Azize Sibel Gönül, Lütfiye Selva Çam ve Ayşe Keşir başkanlarım olmak üzere değerli MKYK, MYK üyelerimiz bölge koordinatörlerimiz, il, ilçe, belde yönetimlerimizden Allah razı olsun. Bu süreç içinde mutlaka eksiklerimiz olmuştur, kırdıklarımız olmuştur, haklarınızı helal edin, bizimde bir hakkımız varsa helal olsun. Bu davayı anlatmaya ne satırlar yeter, ne de zaman yeter. İyi ki buradayım dediğim, şükrettiğim bir dava oldu benim için. Şimdi bayrak değişim zamanı, bu görevi yerine getirecek arkadaşlara şimdiden başarılar dilerim. Mevcut bölge koordinatörüm Sayın Hülya Özdağ Özen, il koordinatörüm sayın Leman Yenigün’e ve önceki dönem Koordinatörlerime yürekten teşekkür ederim. Bu süreçte beraber çalıştığım il başkanım sayın Ali Kemal Ayaz Bey’in nezdinde önceki dönem ve mevcut olmak üzere bütün teşkilat kademelerine teşekkür ederim. En büyük teşekkürü kadın kolları başkanlığımı yürüttüğüm süreçte ekibimde yer alan her bir arkadaşıma ediyorum. Haklarınızı helal edin, bir dava arkadaşından öte aile olduk, beraber iyi kötü günlerimiz oldu, hayata daha güçlü ve tecrübeli bakmamıza neden olan bir süreç yaşadık, Allah hepinizden razı olsun. Allah’a emanet olun ”dedi.

AK Parti Iğdır Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Çağlar Akar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 2 yıldır onur, şeref ve mutlulukla yürüttüğüm Ak Parti Iğdır Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevimden iş değişikliğimden ötürü affımı talep ettim. Hayatımın en güzel yıllarını AK Parti’mizde ve liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında geçirmiş olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Görev süremiz boyunca yol arkadaşlarımla birlikte Iğdır’ın her sokağında liderimizi ve hizmetlerini haykırdık. Şehrimizde Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüp, üniversitelerde 1; üye çalışmalarında 2 kez Türkiye derecesi kazanmış olmanın haklı gururunu yaşadık. Bu süreçte teşkilatımıza her daim mihmandarlık yapan, en büyük destekçimiz, AK Gençliğin başkanı ve ağabeyi Gençlik Kolları Genel Başkanımız Eyyüp Kadir İnan başkanıma, MYK ve MKYK üyelerimize, kıymetli desteklerinden ötürü İl başkanımıza, Merkez ilçe başkanımıza, Kadın Kolları başkanımıza, her ihtiyacımıza koşan ilçe belediye başkanlarımıza, il genel meclis üyelerimize, belediye encümenlerimize ve birlikte yürürken attığım her adımda benimle olan çok değerli yol arkadaşlarım, kardeşlerim, il yönetim kurulum, ilçe başkanlarım, belde başkanlarım ve yönetimleri, Üniak ve lise teşkilatımızda ki fedakar kardeşlerime sonsuz teşekkür ederim. Rabbim liderimiz ve davamız yolunda yürüyen tüm teşkilat mensuplarına güç kuvvet versin inşallah” dedi.