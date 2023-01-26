Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2022 yılında 111 olayı aydınlatılırken olaylar ile ilgili 33 şüpheli tutuklandı, 190 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2022 yılında 111 olayı aydınlatılırken olaylar ile ilgili 33 şüpheli tutuklandı, 190 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Iğdır JASAT, 2022 yılında sorumluluk bölgesinde icra ettiği çalışmaları yayınladı. Buna göre Iğdır JASAT, suçluların yakalanması, faili meçhul olayların aydınlatılması, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla şehir genelinde yaptığı operasyonlarda 53 hırsızlık, 4 kasten öldürme, 6 dolandırıcılık olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 111 olayı aydınlattı. Yaşanan olaylar ile ilgili 223 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 33’ü tutuklandı, 190’ı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca yapılan operasyonlarda 11 tüfek, 1700 litre kaçak akaryakıt, 1638 paket kaçak sigara, 14 tabanca, 92 tüp yılan zehri, 1 uçaksavar, 1 keskin nişancı tüfeği, 47,2 gram uyuşturucu madde, 198 sahte 100 TL’lik banknot, 1 kilogram sahte külçe altın, 27 sikke, 625 fişek ele geçirildi. Hırsızlık olaylarında çalınan 232 kilogram bakır, 2 televizyon, 2 bisiklet, 2 motosiklet, 2 cep telefonu, 665 metre enerji nakil kablosu, 121 küçükbaş, 1 büyükbaş hayvan ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 98 kişi yakalandı, bu kişilerden 75’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 23 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.