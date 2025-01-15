Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen uyuşturucu maddeyle mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde başarılı bir operasyona imza attı. Yapılan takipler sonucunda durdurulan araç ve şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramada, önemli miktarda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi. Yapılan aramada; 578 gram esrar maddesi, 3 adet cam aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü bulundu. Ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından gözaltına alınan 2 şüpheliden S.U.’yu tutuklayarak cezaevine teslim etti. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini ve toplum sağlığını tehdit eden bu tür suçlarla mücadeleyi en yüksek düzeyde devam ettireceklerini belirtti.