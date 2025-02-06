Iğdır’da görülen şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.

Iğdır Meteoroloji Bölge Müdür Yardımcısı Zekeriya Domaç’tan Rektör Alma’ya veda ziyareti Iğdır Meteoroloji Bölge Müdür Yardımcısı Zekeriya Domaç’tan Rektör Alma’ya veda ziyareti

Iğdır’da tespit edilen şap hastalığı nedeniyle, 7 Şubat 2025 tarihinden itibaren Iğdır Hayvan Pazarı, karantina süresi boyunca geçici olarak kapatıldı.Iğdır Tarım Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sayın yetiştiriciler, Iğdır Hayvan Pazarı, ilimizde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 7 Şubat 2025 itibaren karantina süresince geçici olarak kapatılacaktır. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan bu tedbire riayet edilmesi önemle rica olunur. Bilgilerinize 7 Şubat 2025 tarihinde sevk işlemi yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: iha