Iğdır’da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Iğdır Valiliği İl Özel İdaresi ve Iğdır Belediyesi iş birliği ile Iğdır İl Halk Kütüphanesi projesinin yapımına başlandı.

Iğdır’da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Iğdır Valiliği İl Özel İdaresi ve Iğdır Belediyesi iş birliği ile Iğdır İl Halk Kütüphanesi projesinin yapımına başlandı.

Iğdır’da Millet bahçesi yanında toplam 4 bin 833 metrekare kapalı İl Halk Kütüphanesi projesinin temelleri atıldı. Proje çerçevesinde yapılan kütüphane içinde konferans salon, cep sineması, atölye alanları, kitap kafe, okuma salonları, çalışma alanları yer alacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Iğdır Valiliği İl Özel İdaresi ve Iğdır Belediyesi iş birliği ile yapılan kütüphanenin kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.