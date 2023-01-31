Iğdır’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü.

Iğdır’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü.

Meteoroloji’nin günler öncesinde Türkiye için yaptığı kar uyarısı sonrası Türkiye’nin birçok ilinde kar yağışı etkili oldu ve beyaz örtü vatandaşları çok sevindirdi. "Doğu`nun Çukurova’sı" Iğdır’da da akşam saatlerinde hafiften başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Sabah saatlerinde uyanan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. Şehir merkezi de beyaza bürünürken sürücüler yağan kar yağışı ile birlikte eriyen karın oluşturabileceği buza karşı dikkatli bir şekilde ilerledi. Yüksek kesimlerde de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı köy yolunun bulunmadığı öğrenildi.