Iğdır Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Siber Suçlarla Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 125. Yıl Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 250 öğrenciye yönelik bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Etkinlikte, öğrenciler polislik mesleği, güvenli internet kullanımı ve bilinçli sosyal medya kullanımı konularında bilgilendirildi. Polislik mesleğinin önemine değinilen eğitimde, öğrenciler polislerin toplum güvenliğini sağlama noktasındaki rolleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca, güvenli internet kullanımı ve sosyal medya platformlarında karşılaşılabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Siber suçlarla mücadele konusunda da önemli tavsiyeler paylaşılırken, öğrencilerin çevrimiçi ortamlarda daha bilinçli ve güvenli bir şekilde hareket etmeleri hedeflendi.