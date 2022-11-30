Iğdır Belediyesi Ankara Millet Bahçesinde kurulan Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri’nde yerini aldı.

Iğdır Belediyesi Ankara Millet Bahçesinde kurulan Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri’nde yerini aldı.

Her yıl düzenlenen ve ‘Serhat şehirleri’ olarak bilinen Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri’nde Iğdır Belediyesi kentin tanıtılması için yerini aldı. Iğdır Belediyesi standında Iğdır’ın kültürel ve yöresine özgü yiyecekler yer alırken kente özgü stantta yöreye özgü oyunlar da sergilendi. Iğdırlı vatandaşlar Iğdır Belediyesi standına yoğun ilgi gösterdi.