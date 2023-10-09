Iğdır Belediyesi alt yapı çalışmalarını bitirdiği alanlarda sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Iğdır belediyesi alt yapı yaptığı alanlarda kaldırım çalışmasını bitirdikten sonra sıcak asfalt çalışmasına geçti. Bu çerçevede Iğdır Emek Mahallesi ile Cemil Taşkın Caddesi üzerinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Belediye çalışmaların bittiği diğer alanlarda da önümüzdeki günlerde sıcak asfalt çalışması yapacak. İl genelindeki yol, cadde ve sokakların daha modern bir hale kavuşması için sıcak asfalt çalışmaların devam edeceği belirtildi.