Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutladı.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutladı.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, bilgi ve haber vererek, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada, temel hak ve özgürlüklerin korunması, kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde büyük bir güce sahip olduğunu vurguladı. Başkan Akbilek, “Basın mensuplarımızın, etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, görevleri peşinde koşarak gazetecilik mesleğini, zor koşullarda, büyük bir özveriyle, mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm kıymetli basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatlarındaki başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.