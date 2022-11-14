Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, İstanbul’da meydana gelen hain terör saldırısını kınadı.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, İstanbul’da meydana gelen hain terör saldırısını kınadı.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek hain terör saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada; “İstanbul taksimde meydana gelen hain terör saldırısı, hepimizi derinden üzmüştür. Ülkemizin huzuruna kasteden bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yaşanan bu olay Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine; birlik, beraberliğine, demokrasiye ve güvenliğimize darbe vurmak isteyen şer odaklarının hain bir saldırısıdır.

Milletimizin huzurunu, ülkemizin güven ve istikrar ortamını bozmayı amaçlayan bu saldırıda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum “ dedi.