İGA İstanbul Havalimanı, İstanbul ve Anadolu coğrafyasının sanatla harmanlanmış kimliğini İGART Sanat Projeleri Yarışması aracılığıyla ziyaretçileriyle buluşturmayı amaçlıyor. İGART tarafından ikinci kez düzenlenecek Sanat Projeleri Yarışması’nda büyük ödül 2 milyon TL olarak belirlendi. Yarışmanın birincisi seçilecek eser, İstanbul Havalimanı’nda yerli ve yabancı milyonlarca kişinin beğenisine sunulacak.

İGA İstanbul Havalimanı, İstanbul ve Anadolu coğrafyasının sanatla harmanlanmış kimliğini İGART Sanat Projeleri Yarışması aracılığıyla ziyaretçileriyle buluşturmayı amaçlıyor. İGART tarafından ikinci kez düzenlenecek Sanat Projeleri Yarışması’nda büyük ödül 2 milyon TL olarak belirlendi. Yarışmanın birincisi seçilecek eser, İstanbul Havalimanı’nda yerli ve yabancı milyonlarca kişinin beğenisine sunulacak.

Tüm kültür sanat çalışmalarını 2021 yılında İGART çatısı altında yolcularıyla buluşturan İGA İstanbul Havalimanı, bu çerçevede ayrıca Türk kültürünün dünya vatandaşlarına tanıtılmasını odağına alıyor. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen İGART Sanat Projeleri Yarışması’nın ikincisi de bu kapsamda gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl İGART’ın, 35 yaş altı Türk ve yabancı genç sanatçı ve gruplara yönelik olarak başlatılan yarışmasına 221 proje ile katılım sağlanmış ve 1 milyon TL’lik büyük ödülün sahibi Betül Kotil’in “Saya’nın Sesi” adlı eseri olmuştu. İGART, bu kapsamda Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın öncülüğünde dokuz kişilik seçici kurul üyeleri olan Prof. Dr. Marcus Graf, Mehmet Ali Güveli, Prof. Gülveli Kaya, Deniz Odabaş, Seçkin Pirim, Murat Tabanlıoğlu, Seyhun Topuz, Nazlı Pektaş gibi isimler toplumsal ve sosyal faydayı gözeten bir yaklaşımla projeleri değerlendirecek.

‘’Bu mekanda Türkiye’mizin ve Anadolu’muzun tanıtımını da üstleniyoruz’’

Yarışma hakkında bilgi veren İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi sıfatıyla, ülkeler, toplumlar ve kültürlerarası köprü kurmak gibi bir misyonları olduğunu söyledi. Samsunlu, ”İGA İstanbul Havalimanı, yabancı misafirlerimizin ülkemizle temas kurduğu ilk noktalardan biri. Dolayısıyla bu mekanda, Türkiye’mizin ve Anadolu’muzun tanıtımını da üstleniyoruz. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz ilk yarışmamızla genç sanatçılarımıza umut vadeden bir yolculuğa çıkmış, bunun geri dönüşlerini de çok nitelikli bir şekilde almıştık. Bugünse İGART Sanat Projeleri Yarışması’nın ikincisini hayata geçirdiğimiz için çok heyecanlıyız” diye konuştu.

Kazanan proje 20 Haziran’da duyurulacak

Yarışmada, ikinci aşama değerlendirmeye kalan proje sahiplerine 50 bin TL katılım bedeli ödeneceği belirtilirken, yarışmayı kazanan proje sahibine ise Türkiye’de kültür sanat alanında bugüne kadar verilecek en büyük ödül olan 2 milyon TL’lik telif bedeli söz konusu olacak. İkinci etap eser seçimi için açık çağrı ile sanatçılardan teklif alınacağı belirtilen yarışmanın son başvuru tarihi 1 Nisan 2023 olarak belirlendi. Kazanan proje ise 20 Haziran 2023’te duyurulacak. Sonuçlar İGART uzantılı resmi web mecralarında ve medyada ilan edilecek.