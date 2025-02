"İGA’nın yüzleri bastığım yerdeyim" sergisi İstanbul Havalimanı’nda açıldı. "İGA’nın Yüzleri / Bastığım Yerdeyim" adlı sergide İGA İstanbul Havalimanı’nın ağırladığı farklı kültürlerden 100 misafirin portresi yer alıyor.

Küresel aktarma merkezi özelliğinin ötesinde, dünyanın 321 noktasına düzenlenen uçuşlarla farklı kültürlerin buluştuğu bir mekan olan İGA İstanbul Havalimanı, ev sahipliği yaptığı çok kültürlülüğü yeni bir sergiyle ortaya koyuyor. İGA İstanbul Havalimanı’nın kültür ve sanat merkezi İGA ART Galeri tarafından hayata geçirilen "İGA’nın Yüzleri / Bastığım Yerdeyim - The Faces of iGA / I Am Where I Stand" adlı fotoğraf sergisi, dünyanın dört bir yanından İGA İstanbul Havalimanı’nı ziyaret etmiş 100 yolcunun portresini bir araya getiriyor. 27 Ocak tarihinde ziyarete açılan sergiyi yolcular 30 Nisan’a kadar gezebilecek.

İGA İstanbul Havalimanı’nda, kültür ve sanata ayrı bir yer ayırdıkları için gururlu olduklarını vurgulayan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen şu ifadelerde bulundu:

"Yoğun yolcu trafiğimizle, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizin farklı kültürel geçmişlerinden doğan çeşitli ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz benzersiz hizmetlerle yolcu memnuniyeti en üst düzeyde tutmayı hedefliyoruz. Bu amacımız doğrultusunda, sanata açtığımız yer, misafirlerimizle ilişkimize estetik ve duygusal bir boyut katıyor. Ayrıca misafirlerimizi sanatın iyileştirici ve barışçıl gücüyle buluşturmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum."

Serginin temelde ‘ Bastığım yerdeyim’ kavramı üzerine oturtulduğunu söyleyen İGA ART Yürütme Kurulu Üyesi. Prof Dr. Gülveli Kaya, şunları söyledi:

"İGA’nın yüzleri bastığım yerdeyim" sergisi yüz farklı portreden oluşan bir sergi. Bu sergiyi bir fotoğraf sergisinden ayıran özellikleri var. Buda aslında serginin bir kavram etrafında düzenlenmiş olması ve farklı portre guruplarına ayrılması. Boy portreler var. Yarım boy portreler var. Birde gurup portreler var. Sergi temelde ‘ Bastığım yerdeyim’ kavramı üzerine oturmakta. Buda bizi ufuk çizgisi üzerinden okumaya götürüyor. Ufuk çizgisinin üzerinde gökyüzü altında da yer yüzü var. Bazı portreler bütün bir duvara çalışıldı. Figürlerde aslında gerçek boyutlarına yakın ölçekte büyütüldü. Burada gökyüzünü temsil eden zemin yok edildi. Yer yüzünü temsil eden zemin fotoğraftaki orijinal zeminle korundu. Aslında burada izleyiciye farklı yerlere gidebiliriz ama hepimiz aynı yer kabuğunun üzerindeyiz ve sonuçta hepimiz aynı yere basıyoruz, dünyadayız bütünlüğünü vurgulamak için böyle bir kurguya gittim" dedi.

"Evet bastığınız yerdesiniz ve bir süre burada kalın"

Bazı yolcuların sosyal medya paylaşımlarında kendisini eklediklerini söyleyen Kaya, " Serginin izleyiciler üzerinden çok pozitif etkiler aldığını görüyorum. Bazı yolcular sosyal medya paylaşımlarında beni eklemişler. Yorumlarda bulunmuşlar. Bu ilk defa karşılaştığım bir şey oldu. Burada ki sergiler içerisinde. Havalimanı içerisinde ki izleyiciler aslında burada fotoğrafta gördükleri kişiler başka kişiler olabilir ama bir yerde de kendilerini görüyorlar. Çünkü yolcular valizlerinde sadece eşyalarını götürmüyorlar. Aslında dışarda ki problemlerini, kendi problemlerini aslında hayatı da o valizlerde taşıyorlar. Biz bu sergiyle onları bu problemlerin dışına çıkartıp, "Evet bastığınız yerdesiniz ve bir süre burada kalın" diyoruz" dedi