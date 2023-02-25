İGA İstanbul Havalimanı depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay’da evsiz kalan afetzedelerin barınabilmesi için harekete geçti. Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nın yanında yer alan ve Hatay Valiliği tarafından İGA İstanbul Havalimanı’na tahsis edilen 30 dönüm arazi üzerinde kurulacak ve 2 bin 100 afetzedenin konaklayacağı konteyner kent 8 Mart itibariyle açılacak.

İGA İstanbul Havalimanı depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay’da evsiz kalan afetzedelerin barınabilmesi için harekete geçti. Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nın yanında yer alan ve Hatay Valiliği tarafından İGA İstanbul Havalimanı’na tahsis edilen 30 dönüm arazi üzerinde kurulacak ve 2 bin 100 afetzedenin konaklayacağı konteyner kent 8 Mart itibariyle açılacak.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler sonrası en çok zarar gören illerden olan Hatay’da felaketin yaralarını sarmak için çalışmalar hızla devam ediyor. İGA’nın bölgede başlattığı 350 adet konteynerden oluşan kentin kurulum çalışmaları sürerken diğer yandan 13 Şubat tarihinde çalışmalarına başlanan kentin 8 Mart itibariyle hizmete açılması planlanıyor. Çalışmaların büyük bir hızla sürdüğü konteyner kentte 89 personel ve 34 iş makinesi 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyor. Sevkiyatı İstanbul’dan 20-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 21 metrekarelik konteynerlerin her birinde mobilya, duş, tuvalet ve mutfak tezgâhı mevcut. Ayrıca konteyner 5-6 kişilik bir ailenin geçici barınma ihtiyacını karşılayabiliyor. Kentte ayrıca yemekhane, mutfak, çamaşırhane, çocuk oyun alanı ve mescit gibi alanlarda yer alıyor.