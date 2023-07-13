İGA İstanbul Havalimanı’nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7. yıl dönümünde “Türkiye Yüzyılının Kahramanları” isimli 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi, İstanbul Havalimanı’nda da anılacak. Bu kapsamda havalimanında bulunan dış hatlar terminali giden yolcu katında 15 Temmuz’a dair fotoğrafların yer aldığı “Türkiye Yüzyılının Kahramanları” sergisi açıldı. Açılış törenine İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve İGA çalışanları katıldı. Sergide, hayatını kaybeden şehitlerin anısına 252 adet 15 Temmuz logolu anıt çubuğu ve fotoğraflar yer aldı.

Serginin açılış töreninde konuşan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, “Burada bizim amacımız esasında tek. 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak. Bize fikir veren 15 Temmuz Derneği’ne de teşekkür ediyorum. Sıkıntılı, sorunlu ve sonunun ne zaman geleceğini bilmeyeceğimiz belirsizlik dönemine girecektik. Allah’ımıza şükrediyoruz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülke olarak o geceyi aştık ve bugün çok daha güçlü bir umutla önümüze bakıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" diye konuştu.

“Şehitlerimizin hiçbirisi kişisel bir beklenti için sokaklara ve meydanlara çıkmadılar”

Törende söz alan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise, “Şehitlerimizin hiçbirisi kişisel bir beklenti için sokaklara ve meydanlara çıkmadılar, tankların önüne yatmadılar. Kendilerine uzatılan silahların önüne göğüslerini açmadılar. Ülkemiz özgür ve bağımsız olsun, bizden sonraki nesiller ve kuşaklar bu topraklarda özgürce yaşasınlar, gerekirse biz canımızı seve seve veririz anlayışıyla sokaklara çıktılar” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından İsmail Hakkı Turunç, Kadri Samsunlu ve beraberindekiler sergi alanını gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Serginin 20 Temmuz Perşembe gününe kadar ziyaret edilebileceği öğrenildi.

İstanbul Havalimanı Kulesi 15 Temmuz’da Türk bayrağı renklerine bürünecek

Öte yandan Türk milletinin 15 Temmuz zaferinin 7. yılındaki anma etkinlikleri kapsamında İGA İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde kırmızı-beyaz ışıklandırma ile aydınlatılarak Türk bayrağı renklerine bürünecek.