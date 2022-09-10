Bölgesel Hava Taşımacılığı Ödülleri (Regional Air Transport Awards) çerçevesinde daha önce iki defa ‘Yılın Havalimanı’ seçilen İGA İstanbul Havalimanı, bu kez de Kurumsal Ödül’e layık görüldü.

Bölgesel Hava Taşımacılığı Ödülleri (Regional Air Transport Awards) çerçevesinde daha önce iki defa ‘Yılın Havalimanı’ seçilen İGA İstanbul Havalimanı, bu kez de Kurumsal Ödül’e layık görüldü.

Dünyanın en prestijli havalimanlarından olan İGA İstanbul Havalimanı, küresel havacılık sektörünün önde gelen yayınlarından olan Bölgesel Hava Taşımacılığı Ödülleri’nde (Regional Air Transport Awards) bir ödüle daha layık görüldü. 2021 ve 2022 yıllarında Regional Air Transport Awards tarafından ‘Yılın Havalimanı’ seçilen İGA İstanbul Havalimanı, bu kez de ‘Kurumsal Ödül’ü aldı.

Ödülü İGA CEO’su Kadri Samsunlu aldı

Ödül töreni, 9 Eylül Cuma günü Romanya’nın Cluj kentinde düzenlendi. Panelde gerçekleştirdiği konuşmanın ardından ödül, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’ya takdim edildi.

Havacılık otoritelerinden görüş alınarak gerçekleştirilen oylamaya 4 binden fazla okuyucu ve havacılık sektörünün önde gelen yöneticileri katılırken, kazananlar oylama sonucu belirleniyor. Yarışmanın geçmiş yıllarda da kazananları arasında Singapur Changi, Dubai, Lizbon ve Doha havalimanları bulunuyor. İGA İstanbul Havalimanı, Singapur Changi Airport’tan sonra üst üste ‘Yılın Havalimanı’ seçilen ikinci havalimanı konumunda bulunuyor.