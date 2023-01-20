Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda, geleceğe karşı sorumlu tüketim ve yönetim anlayışını amaç edinen İGA İstanbul Havalimanı’na “GreenStars Sertifikası” verildi.

Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda, geleceğe karşı sorumlu tüketim ve yönetim anlayışını amaç edinen İGA İstanbul Havalimanı’na “GreenStars Sertifikası” verildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi, 2021 yılında ‘GreenStars Sürdürülebilirlik Modelini tanıttı. İGA İstanbul Havalimanı; ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik performans düzeylerinin değerlendirilebilmesi, uygulamalarının küresel ölçekte en iyi örnekler ile karşılaştırılabilmesi ve başarılarının objektif kıstaslar çerçevesinde belgelendirilmesi için GreenStars sertifika programına katıldı. Üniversite tarafından sürdürülebilirlik alanında geliştirilmiş olan “GreenStars Programı” kapsamında denetimler ve analizler yapıldı. İGA İstanbul Havalimanı da sürdürülebilirlik çalışmaları araştırmalarında, Global 17 Sürdürülebilir kalkınma Amacı’nın tamamında karşılık bularak denetimlerden geçerli not aldı. İGA İstanbul Havalimanı kalkınmaya katkı sağlayabilecek alanlarda sistematik, kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşımla sürdürülebilir değerlerin, teşvik edildiği ve ödüllendirildiği bir sertifika aldı. ‘‘GreenStars Sertifikası’’ İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’na verildi.