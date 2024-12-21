İGA İstanbul Havalimanı, zorlu hava şartları için hazırlıklarını kamuoyu ile paylaştı. Dünyanın 321 noktasına uçuş düzenleyen Havalimanı, kesintisiz ve güvenli bir yolculuk için kapasitesini her geçen gün geliştirirken, 404 kişilik personel ve 179 araçlık filosuyla kışa hazır olduğunu gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden İGA İstanbul Havalimanı, kış hazırlıklarına ilişkin aldığı önlemleri aktardı. “Her türlü zorlu hava şartlarına hazırız” diyen İGA İstanbul Havalimanı Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, karla mücadeleden sorumlu Hava Tarafı Operasyon Direktörlüğü personelinin her yıl 7 bin saatlik “zorlu iklim koşullarıyla mücadele” eğitimi aldığının altını çizerek, kar ve buzla mücadelede kullanılacak araçlara ilişkin detayları paylaştı. Büyükkaytan, Hava Tarafı Operasyon Direktörlüğünde görevli 404 personelin, bu yıl sayıları 179’a ulaşan araçla birlikte anında müdahaleye hazır olduğunu vurguladı, araç filosunun bakım ve onarımlarını düzenli olarak yapıldığının altını çizdi.

Eurocontrol’ün 2-8 Aralık tarihleri arasındaki verilerine göre; günde 1352 uçuşa ev sahipliği yapan ve Avrupa’daki en yoğun Havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı’nın Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, şu ifadelerde bulundu: “Avrupa’nın en fazla uçuşa ev sahipliği yapan, en yoğun havalimanlarından İGA İstanbul Havalimanı olarak, önceliğimiz her zaman güvenlik. Bunun için diğer tüm önlemler gibi iklim koşullarının getirdiği zorunlu durumlara, yoğun kar ve buz gibi zorlu hava şartlarına karşı tedbirlerimizi alıyor, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Uzman personelimiz her yıl tekrar eden eğitimlerle anında müdahale konusunda güncel bilgilere sahip. Ayrıca kar ve buzla mücadele için sahip olduğumuz araç filomuzun bakımları konusuna hassasiyetle yaklaşıyor, bu yıl olduğu gibi gerektiğinde yeni araçları da bünyemize katıyoruz. İGA İstanbul Havalimanı olarak, misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ve konforla ulaştırmak bizim için çok önemli.”