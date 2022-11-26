Avrupa’daki havalimanları arasında ağırladığı yolcu sayısı bakımından son üç yıldır ilk sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı, kasım ayında da birinci sırada yer aldı.

Avrupa’daki havalimanları arasında ağırladığı yolcu sayısı bakımından son üç yıldır ilk sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı, kasım ayında da birinci sırada yer aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) 18-24 Kasım 2022 tarihleri arasındaki istatistiklerine göre İGA İstanbul Havalimanı, günde ortalama bin 220 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu. İGA’yı bin 143 uçuş ile Londra Heathrow Havalimanı ve bin 106 uçuş ile Paris-Charles de Gaulle Havalimanı takip etti. Söz konusu dönemde Türkiye ise günlük ortalama 2 bin 205 uçuş ile Avrupa’da en yoğun hava trafik hacmine sahip ülkeler arasında altıncı sırada yer aldı.