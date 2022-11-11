İGA İstanbul Havalimanı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde 2 bin 50 fidanı toprakla buluşturdu.

İGA İstanbul Havalimanı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde 2 bin 50 fidanı toprakla buluşturdu.

İstanbul Havalimanı İGA kampüsü İyi Fikir Ormanı’nda düzenlenen etkinlikte, 2 bin 50 fidan toprakla buluştu. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde etkinlikte konuşan Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz, fidan dikmenin ve ağaç yetiştirmenin önemine dikkat çekti. Haktankaçmaz, "Bu tür etkinliklerle unutulmaya yüz tutmuş kültürümüzün bu özelliklerini çocuklarımıza, insanımıza hatırlatmak anlamında ciddi bir etkinlik olmuş. Bu ağaçların yetiştiği dönemleri görürsek altında bir çay kahve içmek nasip olur" dedi.

Yaklaşık 10 milyon ağaç ile her yıl ortalama 70 bin ton karbon salınımının önüne geçmeyi hedeflediklerini söyleyen İGA CEO’su Kadri Samsunlu ise, "Havalimanımızı açtığımızda Türkiye’de 50 milyon metrekareyi ağaçlandırmayı taahhüt ettik. Buna 6 şehirde başladık. 2023 yılı sonu 50 milyon metrekarenin ağaçlandırılmasını tamamlamış olacağız hedefimiz 10 milyon ağaç. Bunu yaparken aynı zamanda havalimanımızı yeşil ile daha çok buluşmasını sağlamak için ciddi bir ağaçlandırma programımız var. Havalimanındaki ağaçlandırma sonuçlarını 2-3 sene sonra daha iyi göreceksiniz" diye konuştu.

İyiliğe Uçanlar Derneğin yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi veren dernek kurucusu Sinem Güldal ise, “Bu ağaçlar büyüdüğünde havalimanından çıkış yaparken ıhlamur kokuları ile evinize döneceksiniz” dedi. Etkinliğe ise Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz, İGA CEO’su Kadri Samsunlu, İyiliğe Uçanlar Derneği kurucusu Sinem Güldal ve beraberindekiler katıldı.