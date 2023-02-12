Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde pisti büyük hasar gören Hatay Havalimanı uçuşlara kapatılmıştı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA (İstanbul Grand Airport), Hatay Havalimanı pistini onarmak için çalışmalara başladı. Pist rekor sürede onarılarak, Hatay Havalimanı uçuşa hazır hale getirildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) uçağı kısa süre sonra piste iniş yaparak son testleri gerçekleştirecek. Havalimanı son testlerin ardından bugün yeniden uçuşlara açılacak.

Depremde büyük hasar göre Hatay Havalimanının pisti, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından rekor sürede onarıldı. Hatay Havalimanında bugün uçuşların başlaması bekleniyor.

Başkan Büyükkılıç ve Başkan Güngör’den “Birlik” mesajı

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