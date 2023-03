Merkezefendi Belediyesi Aşevi’nde özenle hazırlanan iftarlık ve sahurluk öğünler, her gün yüzlerce ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor. Başkan Doğan, “Sevgiyle paylaşmanın, tüm zorlukların üstesinden geleceğine inanıyoruz” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşın ihtiyacına yönelik birçok projeyi hayata geçiren Merkezefendi Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl faaliyete başlatılan aşevi Ramazan ayında da hizmet vermeye devam ediyor. Hijyenik ve kaliteli yemek hizmeti sunan Merkezefendi Aşevi’nde özenle hazırlanan iftar yemeği ve sahurluk paketler, ekiplerce gelir durumu düşük, özel birey, yaşlı, yalnız yaşayan ihtiyaç sahiplerine her gün ulaştırılıyor.

“Zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz”

İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, dayanışmanın büyüyerek devam ettiğini söyledi. Birlik ve beraberlik konusunda Merkezefendi’nin her zaman örnek olduğunu belirten Doğan, “Aşevimiz bir yıldır ilçemize ve hemşehrilerimize hizmet veriyor. Burada titizlikle hazırlanan yemeklerimizi ihtiyaç sahiplerimize teslim ediyoruz. Aşevimiz, paylaşmanın ve yardımlaşmanın en özel adreslerinden biri oldu. Ekonomik şartların zorlaştığı bu dönemde her zaman vatandaşımızın yanındayız. Sevgiyle paylaşmanın, tüm zorlukların üstesinden geleceğine inanıyoruz” diye konuştu.