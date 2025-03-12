İftar öncesinde belediye meclis üyeleriyle birlikte pide ikramında bulunan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, iftar saatinde ise Balıkpazarı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Ramazan ayı münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Salı Pazarı önünde vatandaşlara pide ikramı yapıldı. Ardından, Balıkpazarı ve Alemdar Caddesi’nde geniş katılımlı bir iftar programı gerçekleştirildi. Başkan Deviren, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma anlamına geldiğini belirterek, "Ramazan barıştır, kardeşliktir. Bereketi paylaştıkça çoğalır. Biz de bu mübarek günlerde kentimizin her köşesine Ramazan’ın bereketini taşımak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.