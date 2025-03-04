Tokat’ta iftara yetişemeyen sürücüler için Fatih Camii İmam Hatibi Mustafa Çakırtaş, "İkram Noktası" kurularak, yolculara ücretsiz iftariyelik dağıtımı yapılıyor.

Ramazan ayında yolda seyahat eden vatandaşların iftar saatinde mağdur olmaması için Tokat’ta anlamlı bir proje hayata geçirildi. Tokat-Turhal kara yolu üzerinde bulunan Fatih Camii’nde oluşturulan "İkram noktası", iftara yetişemeyen sürücüler ve yolculara ücretsiz ikramda bulunuyor. Kurulan stant sayesinde, iftar saatinde yolda olan vatandaşlar telaş yapmadan güvenli bir şekilde oruçlarını açabiliyor. İkram Noktası’nda su, hurma, çay, kek, bisküvi, kraker ve kahve dağıtımı yapılarak sürücülerin risk almadan iftar yapması sağlanıyor.

"Trafikteki gerginliği azaltmak istiyoruz"

Ramazan boyunca İkram Noktası’nın hizmet vereceğini belirten Fatih Camii İmam Hatibi Mustafa Çakırtaş, sürücülere önemli bir çağrıda bulunarak; "Peygamberimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) insanların en faydalısı insanlara faydalı olan buyurmaktadır. Ramazan ayı sadece aç kalma, nefsi terbiye etme ayı değildir. Aynı zamanda da iyiliklerimizi gün yüzüne çıkarma ayıdır. İyiliği yer yüzünde hâkim kılma ayıdır. Bizler de bu vesileyle camimizin giriş noktasında yoldan geçen yolcularımız için bir ikram noktası oluşturduk. İftar saatlerinde insanlar çok acele ediyorlar. Trafiği tehlikeye atıyorlar. İftar saati gergin oluyorlar. Onların gerginliğini bir nebze olsun azaltmak için ikram noktası olarak burada açmalarına imkan sağladık" dedi.

Sürücüler tarafından büyük takdir toplayan uygulama, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu yaşatıyor.