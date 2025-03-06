Hatay Büyükşehir Belediyesi, iftara trafikte yakalanan vatandaşlar kumanya dağıtarak iftar yapmalarını sağlıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının huzurlu ve bereket içerisinde geçmesi amacıyla Hatay genelinde sosyal çalışmalarını sürdürüyor. HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, iftar saatine trafikte yakalanan vatandaşların oruçlarını açması amacıyla belli noktalarda kumanya, çorba ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor. Ekipler, 15 ilçede birçok bölgede kurdukları çorba dağıtım noktalarıyla vatandaşların oruçlarını açmalarını sağladı.

Daire Başkanlığı tarafından, iftar saatine dolmuşlarda ve trafikte yakalanan vatandaşlaraysa soğuk sandviç, meyve suyu ve su ikram edildi.