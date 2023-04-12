SAMSUN (İHA) – Samsun’da hastane tarafından verilen iftar programının ardından uzman hekimler tarafından davetlilere seminer verildi.

Medicana International Samsun Hastanesi’nin düzenlediği iftar davetine sendika temsilcileri ile üyeleri katıldı. Medicana Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu, Başhekimi Opr. Dr. Murat Küsdül, yılın her döneminde olduğu gibi Ramazan ayında da vatandaşlara kusursuz sağlık hizmeti vermek için canla başla çalıştıklarını ifade ettiler.

Açılış konuşmasının ardından Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Beytullah Yıldırım, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Suat Bolat, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Çinar ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Birsen Bilge misafirlere seminer verdi.

Program, davetlilerden gelen soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.