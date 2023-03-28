Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl binlerce sanatseveri buluşturduğu Ramazan Etkinlikleri adeta kulakların pasını silen tasavvuf konseri ile başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan geleneğini her yıl olduğu gibi bu yıl da sürdürüyor. Kitap Sokağı, Ramazan Çadırı, Ramazan Etkinlikleri bu yıl da vatandaşları misafir ediyor. AKM önünde kurulan platformda ilk etkinlik tasavvuf müziği konseri oldu. Kitap Sokağı’nın tam ortasındaki konser alanında iftardan sonra çok sayıda sanatsever geldi. Vatandaşları bir araya getiren, Ramazan’ın ruhu ile feyzinin hep bir arada yaşandığı etkinlikte tasavvuf müzikleri icra edildi. Tasavvuf müziğinin tanınmış isimlerinden olan Tarık Genç, katılımcılara unutamayacakları bir konser hatırası bıraktı. Zaman zaman parçalara eşlik eden vatandaşlar, Kitap Sokağı’nda sohbet eşliğinde bir Ramazan akşamı geçirdi.