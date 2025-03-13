Bolu’nun Mudurnu ilçesinde iftar sonrasında kahvehanelerde denetim yapan polis ekipleri, bir dükkanda kumar oynayanları suçüstü yaptı. 4 kişiye kumar oynamaktan mekan sahibine ise kumar oynatmaktan işlem yapıldı.

Bolu’da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 12 kişi yakalandı Bolu’da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 12 kişi yakalandı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde iftar sonrasında kahvehanelerden gelen ihbarların çoğalması üzerine polis ekipleri harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri 9 kahvehanede denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 130 vatandaşın kimlik sorgusu yapıldı. 1 mekanda ise kumar oynayanlar suçüstü yapıldı. Polis ekipleri tarafından mekan sahibine kumar oynatmak suçundan, 4 kişiye ise kumar oynamak suçundan işlem yapıldı. Kumardan elde edilen bir miktar paraya da el konuldu. Ekipler tarafından 2 kahvehaneye de ‘Kapalı alanda tütün tüketilmesine izin vermek’ suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: İHA