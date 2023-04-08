Merkezefendi Belediyesi tarafından Muratdede Mahallesi’nde gerçekleştirilen toplu iftar programı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ramazan’ın huzurunu, paylaşmanın güzelliğini hep birlikte burada yaşıyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği mahalle iftarlarına devam ediyor. Ramazan ayında vatandaşı sofralarda bir araya getiren Merkezefendi Belediyesi, Muratdede Mahallesi Yeşilyurt Kapalı Pazaryeri’ne kurduğu iftar sofrasına binlerce Merkezefendili katıldı. Kurulan iftar sofrasında vatandaşlar tasavvuf müzik konseri eşliğinde orucunu birlikte açtı. İftar programı sonrası semazen gösterisi sahnelendi.

Ramazan ayında toplu iftar programı gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hemşehrilerimizle iftar sofralarında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sevindik Mahallemizden sonra iftar soframızı bu kez Muratdede Mahallemizde kurduk. Ramazan ayında hemşehrilerimizle birlikte oruç açmak bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Birlik ve beraberliğimizin geliştiği bu sofralar, Ramazan ayımızın vazgeçilmezidir. Ramazan’ın huzurunu, paylaşmanın güzelliğini yaşadığımız iftar soframızda bizlerle olan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Gönlümüz her daim bir, soframız bereketli olsun" dedi.