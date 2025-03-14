Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, 25 dönümlük ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Yangın, iftar saatinde Yahşihan ilçesine bağlı Hacıbalı köyü sınırlarında, Kızılırmak Nehri kıyısındaki ağaçlık alanda çıktı. Alevleri fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen Kırıkkale Belediyesi ve Yahşihan Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında, yaklaşık 25 dönüm arazideki ağaçlar küle döndü.

Hacıbalı köyü muhtarı İbrahim Sağkol, yangının bilinçli olarak çıkarıldığını düşündüklerini belirterek, "Olay, iftar saatinde meydana geldi. Vatandaşlar, ırmağın kıyısının yandığını gösterdiler. Sonra baktık ki buralar yanmış. Bilinçli olarak yakmışlar. Yaklaşık bir saattir çalışmalar sürüyor. Arazilerin sürülmesi nedeniyle itfaiyenin girişi biraz zor oldu. Şu an kontrol altına aldılar, soğutma çalışması yapıyorlar" dedi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarma inceleme başlatırken, olayın sabotaj olup olmadığı araştırılıyor.