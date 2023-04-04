Konya’da iftar saatinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Otomobilde bulunan anne hayatını kaybederken, sürücü baba ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 19.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Belh Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Karakuş (33) idaresindeki 42 AKR 256 plakalı Audi marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde araçta bulunan sürücünün eşi Ayşegül Karakuş’un (31) hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Osman Karakuş ve çocukları A.K. (10) ile B.P.K. (4) ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kazada hayatını kaybeden Ayşegül Karakuş’un cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.