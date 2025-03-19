Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde cami lojmanında iftar saatinde yangın çıktı. Yangın sırasında lojmanda kimse olmadığından olası bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Edinilen bilgiye göre Andırın ilçesi Canbaz Mahallesi’nde bulunan cami lojmanında, iftar saatinde elektrik kontağından başladığı değerlendirilen yangın çıktı. Alevler bir anda lojmanın her tarafını kapladı. Lojmanın yandığını görenler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında lojmanda yaşayan İmam Enes Türkmenoğlu’nun iftar davetinde ve evde olmadığı öğrenildi. Yangında lojman kullanılmaz hale geldi.