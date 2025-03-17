Bursa’nın İnegöl ilçesinde iftar saatinde yol verme nedeniyle çıkan kavgada sürücüler ve yolcular birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Araç sürücüleri arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada sürücüler ve yolcular birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdılar. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesi ile sona ererken, şahıslar araçlarına binip yollarına devam ettiler.