Düzce’de iftar saati sofraya oturan 3 kişilik aile oruç açacağı esnada fırın patladı. Mutfaktaki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Şerefiye Mahallesi Gaziantep Caddesi Çınlar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin S.’ye ait evde iftar hazırlıkları yapılan dairede yangın çıktı. İftar sofrasına oturan 3 kişilik aile oruçlarını açacakları esnada fırın patladı. Ne olduğunu anlayamayan aile, evden apar topar çıkarak, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, fırında çıkan yangını söndürdü. Bina içerisine dolan dumanlar tahliye edilirken, 3 kişilik ailenin iftar masası ve ocaktaki yemekleri de görüntülendi.