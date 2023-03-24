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İftar çadırında belediyenin organizasyonu ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla düzenlenen iftarlar Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Yüzlerce Bayburtlu, Bayburt Belediyesinin organizasyonuyla Saray Bahçesi’nde düzenlenen iftarda birlikte oruç açmanın ayrıcalığını yaşarken iftar çadırı yoğun ilgi gördü. İftar çadırında yerini alan vatandaşlar ezanın okunmasıyla birlikte ilk oruçlarını hep beraber açtılar.

Bayburt’ta 11 ayın Sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Saray Bahçesinde belediye tarafından kurulan iftar çadırında ilk oruçlar hep birlikte açıldı.

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