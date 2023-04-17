Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Muttalip Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Muttalip Mahallesi’nde gerçekleştirilen iftar programında Eskişehirliler ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği iftara CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü, CHP Eskişehir Milletvekili Adayı Abdülkadir Adar, CHP Tepebaşı Meclis üyeleri Hasan Tutucu, İbrahim Kökdere, Abdulkerim Gül, mahalle muhtarları ve çok sayıda Muttalip sakini katıldı.

başkan Ataç iftar programında mahalleliler ile sohbet ederken, “Bu güzel Ramazan akşamında Muttalip mahallemizde vatandaşlarımızla birlikteyiz. Hep birlikte oturduğumuz bu sofralar birlik, beraberlik, kardeşlik ve bereketin sofları. Bizim soframızda herkese yer var. Eskişehir olarak yıllardır sürdürdüğümüz bu güzel birliktelik, sonsuza dek devam edecek” diye konuştu.

Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği Başkan Ataç’a mahalle sakinleri de teşekkürlerini iletti.