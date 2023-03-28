Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı boyunca vatandaşları aynı sofrada buluşturduğu iftar sofrası Akvadi’de kuruldu. Başkan Zolan, Ramazan’ın maneviyatının, ruhunu, aynı sofrada buluşmanın huzurunu kendilerine yaşatan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayında farklı mahallelerde kurduğu iftar sofrası geleneği Akvadi ile devam etti. Aktepe ve Karşıyaka mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, mahalle muhtarları ile binlerce mahalle sakini katıldı. Vatandaşların Ramazanlarını tebrik eden Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler daha sonra hep birlikte dua edip oruçlarını açtı.

Başkan Osman Zolan davetlerini kabul ederek gönül sofrasında kendileriyle buluştukları için tüm vatandaşlara teşekkür etti. Ramazan ayında gelenekselleşen mahalle iftarlarının sürdüğünü belirten Başkan Zolan, “Her birinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yüce Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları, yapmış olduğunuz ibadetleri, hayırları kabul ve makbul eylesin” ifadelerini kullandı.

“Yaraları birlikte saracağız”

Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından tüm imkanları ile yaraların sarılması için gayret ettiklerini söyleyen Başkan Zolan, “İnşallah yaraları birlikte el ele vererek, en kısa zamanda sarmayı Allah’ım nasip etsin. Denizli olarak, sizlerin en üst seviyedeki katkılarınız ve seferberliğiniz ile depremden etkilenen 11 ilimize destek vermeye gayret ettik. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önce Hatay’ın Antakya ilçesinde şimdi de İskenderun ilçesinde belediyelerin yapması gereken işleri biz üstleniyoruz. Vatandaşlarımızı rahata kavuşturmak, normal hayatlarına devam ettirmek için gayret sarf ediyoruz. Ramazan boyunca her gün İskenderun’da on bin kişiye iftar veriyoruz. Bunları sizlerin desteği ile yapıyoruz” dedi.

Bölgede alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı

Bölgenin altyapısını baştan aşağıya değiştirdiklerini, Pamukkale Belediyesi ile birlikte üst yapı çalışmalarının da tamamladıklarını ifade eden Başkan Zolan, “Ana yolların asfaltını biz yaptık, ara sokakları Pamukkale Belediyemiz kilit parke taşı ile döşedi. Artık tozdan, çamurdan kurtuldunuz. 100 yıl boyunca size hizmet edecek olan, torunlarınızın torunlarının kullanacağı hizmeti birlikte yaptık” diye konuştu. Ankara yolunu Antalya yoluna bağlayacak alternatif yeni çevre yolunun bölgeden geçtiğini işaret eden Başkan Zolan, “Baraj çevresindeki yolu da bağlayacağız. Burası da şehrimize ayrı bir imkan ve nefes sağlayacak” dedi.

Bölgede en kısa sürede pazaryeri hazırlanacağını müjdesini de veren Başkan Zolan, konuşmasının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.