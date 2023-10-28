Düzce’de Okul Sporları 2023-2024 sezonu İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) oyunları yarışmaları devam ediyor.

Okul Sporları 2023-2024 sezonu İFET oyunları yarışmaları TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokul seviyelerinde öğrencilerin katılımıyla devam etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrenciler arasında geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlendi. Öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen İFET-ilkokul fiziksel etkinlik oyunlarına TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda bin 300 öğrenci katılım gösterdi.

İFET oyunlarının yıl boyunca il ve ilçelerde bulunan ilkokullarda devam edecek, sene sonunda başarılı öğrencilerin katılacağı bir şölen ile sona erecek.