İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi son sınıf öğrencileri, eğitim yolculuklarını connected temalı ‘Mezuniyet Sergisi ve Defilesi’ ile tamamladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) tarafından düzenlenen Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun olan öğrencilerin projelerinin yer aldığı sergi, büyük beğeni topladı. Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünü bitiren 15 öğrencinin hazırladığı 74 eserden oluşan özel koleksiyon da defile izleyicilerinden tam not aldı.

Sergi ve defile kampüste düzenlendi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 2003 yılından bu yana aralıksız düzenlediği ve büyük heyecana sahne olan ‘Mezuniyet Sergisi ve Defilesi’, kampüste gerçekleştirildi. Gençlerin tasarım ve teknolojiyi bir araya getirerek hayata geçirdiği projeler, dijital bir katalog haline de getirildi. Katalogda, projelerin iki ve üç boyutlu görsellerine, videolarına yer verildi. Yoğun katılımın olduğu gecede, Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü mezunlarının hazırladığı, birbirinden özel eserlerin yer aldığı defileyle coşku tavan yaptı. Rönesans Ajans’ın destekleriyle gerçekleşen defilede sergilenen modern tasarımlar, izleyicilerin beğenisine sunuldu. Programa, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, dekanlar, bölüm başkanları ve davetliler katıldı.

“200 öğrencimiz mezun oluyor”

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, fakülte olarak bu yıl yaklaşık 200 mezun verdiklerini söyleyerek, “Öğrencilerimizin hazırladığı mezuniyet projeleri, hem kendilerinin hem de akademisyenlerinin 4 yıllık emeğinin ürünü. Birbirinden değerli, nitelikli projelere imza atan öğrencilerimizi kutluyorum. Bu yıl sergi ve defilemizin konseptini ‘connected’ olarak belirledik. Çok zor geçen zamanların ardından birbirimize bağlanmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedik. Öğretim Görevlimiz Selin Gülden’in liderliğinde üretici ekibimiz, çok önemli görevler üstlendi. Kimlik tasarımından görsellerin hazırlanmasına kadar üretici ekibimizle birlikte hepimiz çok çalıştık. Yapay zekadan da yararlandık. Gençlerimiz, hayata geçirdikleri projelerle ne kadar nitelikli bir eğitimden geçtiklerini gösterdi. Tüm mezunlarımızla gurur duyuyor, onların iş yaşamında da başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum” diye konuştu.