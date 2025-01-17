İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, atık denim kumaşlara yeniden hayat vererek ‘sürdürülebilirlik’ temalı özel bir koleksiyon hazırladı. Ünlü markalarının defolu ve stok fazlası ürünlerini değerlendiren genç modacılar, 10 parçadan oluşan yenilikçi ve çağdaş tasarımlarıyla büyük beğeni topladı. Öğrenciler, moda sektöründe kumaş israfının önlenmesi konusunda örnek bir farkındalığa imza attı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Karma Marka Mağazacılık iş birliğiyle gerçekleşen projeye; üçüncü sınıf öğrencileri Atakan Atıl, Ceren Emine Çolak, Dilara Aslan, Ilgar Derin Özgüneş, Işık Keser, Kartal Usta, Merve Balımtaş, Münevver Günaylı, Nisa Ünal ve Yasemin Yorulmazer katıldı. Karma Marka Mağazacılık Görsel İletişim ve Mağazacılık Müdürü Bahar Ceyhan Zilayaz, öğrencilere yönelik verdiği seminerde, ünlü giyim markalarının kuruluş hikayelerini, marka kimliklerini ve hedef kitlelerini anlattı. Roteks Tekstil’e düzenlenen teknik gezide ise firmanın tasarım departmanı yöneticisi Nuray Atalayman ve ekibi, sürdürülebilir malzemeler ve üretim yöntemleri konusunda öğrencilerle önemli bilgiler paylaştı.

Jüriye sunum yaptılar

Proje sonunda genç tasarımcılar, akademisyenlerin yanı sıra Karma Marka Mağazacılık Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Uğur Gülce ve BR Mağazacılık Kurumsal İletişim ve Marka Yöneticisi Cihan Durak’ın da yer aldığı jüri karşısında bir sunum gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmenin ardından seçilen tasarımların, Lee ve Wrangler markalarının çeşitli şubelerinde sergileneceği paylaşıldı. Ayrıca, farklı fikirleriyle öne çıkan İEÜ öğrencileri, ünlü giyim markaları tarafından belirlenecek sektörel projelerde yer alma fırsatı bulacak.

Moda tasarımında sürdürülebilir yaklaşımlar

İEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Elif Tekcan, projede İzmir Ticaret Odası’nın yürüttüğü ‘Senin Atığın Benim Hammaddem’ projesindeki sürdürülebilirlik yaklaşımına dikkat çeken küçük ölçekli bir uygulama gerçekleştirdiklerini aktardı. Tekcan, “Proje kapsamında Karma Marka Mağazacılık ve Roteks tarafından sağlanan malzemeler, denim sektöründe açığa çıkan ‘tüketici öncesi atıkların’ değerlendirilmesi hususunda öğrencilerin farkındalık kazanmalarına yardımcı oldu. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri arasında yer alan ‘nitelikli eğitim’, ‘sürdürülebilir şehirler ve topluluklar’ ile ‘sorumlu üretim ve tüketim’ ilkelerini önceleyen bu projede öğrencilerimiz, çalıştıkları markaların kimlik ve müşteri profillerine uygun özel parçalar tasarladı” ifadelerini kullandı.

Lazer teknolojisinden de yararlanıldı

Tekcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öğrencilerimizin bir kısmı marka mirasından ilham alan, klasik ve uzun ömürlü parçalar içeren ‘zamansız’ koleksiyonlar tasarladı. Yıkama işlemi görmemiş ‘ham’ denim kumaşların kullanıldığı projelerde ise su israfını önleyecek tasarım yaklaşımlarına odaklanıldı. Bazı parçalarda yer alan desenlerde ‘çevre dostu’ olarak tanımlayabileceğimiz yenilikçi lazer teknolojilerinden faydalanıldı. Bu işlemlerin uygulanmasında Roteks de bize destek verdi. Bazı öğrencilerimiz ise koleksiyonlarını atık kumaş ve defolu ürünlerin ‘üst dönüşümü’ veya ‘yeniden yapılandırılmasıyla’ üretti.”