İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (DEDAK) tarafından ‘Hazırlık Programı’ 5 yıl süreyle akredite edilen ilk üniversite oldu. DEDAK’ın 8 ana başlık altında belirlediği kriterlerin tamamını yerine getiren İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı, üniversiteye yeni başlayan öğrencilere hazırlık sınıfında verdiği eğitimle örnek bir başarıya ulaştı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (DEDAK) tarafından ‘Hazırlık Programı’ 5 yıl süreyle akredite edilen ilk üniversite oldu. DEDAK’ın 8 ana başlık altında belirlediği kriterlerin tamamını yerine getiren İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı, üniversiteye yeni başlayan öğrencilere hazırlık sınıfında verdiği eğitimle örnek bir başarıya ulaştı.

Türkiye genelinde yabancı dil eğitimi veren kurumlara ilişkin bağımsız ve tarafsız bir değerlendirme yapan Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (DEDAK), İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)’ne yönelik incelemelerini ‘Öğrenci Desteği ve Hizmetleri, ‘Öğretim Programı’, ‘Misyon’, Yönetim ve Organizasyon’, ‘Öğretim Elemanları, ‘Sürekli İyileştirme’, ‘Ölçme ve Değerlendirme’, ‘Altyapı, Donanım ve Araç-Gereç’ başlıkları altında tamamladı.

Yabancı dil eğitiminde öğrencilerin beklentilerini karşılayan, en iyi öğrenme metotlarını uygulayan, gençlerin ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapıyı sağlayan bir üniversite olarak gösterilerek DEDAK tarafından Türkiye’de 5 yıl süreyle akredite edilen ilk üniversite olan İEÜ, yabancı dildeki eğitim kalitesini tescilledi.

Sadece bir değil, iki yabancı dil

İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Donald Staub, İngilizce Hazırlık Programı olarak akredite olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek, uzun süren planlı ve doğru çalışmaların karşılığını aldıklarını belirtti.

Staub, “Dünya genelinde gençler arasındaki rekabetin hızla arttığı, bilginin her geçen geliştiği bir süreçteyiz. Günümüzde sadece bir değil, en az iki yabancı dili bilmek gerekiyor. Üniversitemizde de tüm bunları yerine getiriyor, İngilizcenin yanı sıra öğrencilerimize; Almanya, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Japonca ve Çinceden birini de ‘ikinci yabancı dil’ olarak seçme imkanı sağlıyoruz. Gençlerimiz İngilizce Hazırlık Programımızı tamamlayıp bölümlerine geçtiklerinde saydığım bu 7 dilden birini de ikinci yabancı dil olarak alabiliyorlar. Dünya vatandaşlığı vizyonuyla yetiştirdiğimiz öğrencilerimize nitelikli bir yabancı dil eğitimi vermek durumundayız. Bunun da temelleri İngilizce eğitimin verildiği Hazırlık Programında atılıyor. Bu açıdan aldığımız akreditasyon çok değerli ve önemli” dedi.

"Üniversitemizin 500’ü aşkın mezunu, kariyerlerini yurt dışında sürdürüyor"

Staub, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aldığımız akreditasyon, yabancı dildeki eğitim kalitemizi ortaya koydu. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların ne derece doğru ve yararlı olduğunu gösterdi. DEDAK tarafından 5 yıl süreyle akredite edilen ilk üniversiteyiz. Türkiye’yi uluslararası alanda temsil edebilecek nitelikli kişileri yetiştirmek istiyoruz. Şu anda bu tanımlara uyan çok sayıda mezunumuz var. Üniversitemizin 500’ü aşkın mezunu, kariyerlerini yurt dışında sürdürüyor. Akademik çalışmaları sırasında aldıkları yabancı dil eğitiminin katkılarıyla kendi işini kuruyor ya da uluslararası şirketlerde görev alıyorlar. Bu başarılar, bizim motivasyonumuzu daha da yükseltiyor. Amacımız, eğitim kalitemizi her geçen gün artırarak üniversitemizdeki mevcut başarı hikayelerine yenilerini eklemek. Yüksekokulumuz bünyesinde görev yapan tüm arkadaşlarıma da bu büyük başarıya katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”