Türkiye’de iç mimarlık alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken, projeleriyle bilim dünyasına ve birçok gence rehber olan Sadun Ersin, Önder Küçükerman ve Fikret Tan’ın hayatları kitap oldu. Deniz Hasırcı, Zeynep Tuna Ultav ve Melis Örnekoğlu Selçuk tarafından ‘Sözlü Tarih Yöntemiyle Türkiye’de Mobilya ve İç Mimarlık Tarihini Okumak’ başlığıyla yayımlanan 3 ayrı kitap, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Yayınları aracılığıyla okuyucularla buluştu.

Türkiye’de iç mimarlık alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken, projeleriyle bilim dünyasına ve birçok gence rehber olan Sadun Ersin, Önder Küçükerman ve Fikret Tan’ın hayatları kitap oldu. Deniz Hasırcı, Zeynep Tuna Ultav ve Melis Örnekoğlu Selçuk tarafından ‘Sözlü Tarih Yöntemiyle Türkiye’de Mobilya ve İç Mimarlık Tarihini Okumak’ başlığıyla yayımlanan 3 ayrı kitap, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Yayınları aracılığıyla okuyucularla buluştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), bilgi üretmenin yanı sıra akademik ve toplumsal yaşama değer katacak projeler geliştirmek hedefiyle geçtiğimiz yıl yayınevi kurdu. İEÜ Yayınları, ilk olarak İzmir’deki ticaret hayatının gelişimini tarihsel evreleriyle anlatan ‘Kervan Köprüsü’ adlı kitabı çıkardı. İEÜ Yayınları’nın ikinci eseri ise akademik dünyada ilgi gören ‘Uygulamalı Sosyal Ağ Analizi’ kitabı oldu. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden İEÜ Yayınları, son olarak da çok özel bir 3’lü kitap serisini akademik dünyaya kazandırdı.

Eserler; İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Hasırcı, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav, Ghent Üniversitesi Endüstri Sistemleri Mühendisliği ve Ürün Tasarımı Bölümü’nde araştırmacı olarak görevini sürdüren doktora adayı Melis Örnekoğlu Selçuk tarafından titiz ve detaylı bir çalışma sonucunda hayata geçirildi.

Kitaplarda; Ersin, Küçükerman ve Tan’ın hayat hikayelerine, bugüne kadarki çalışmalarına ve kendilerini yakından tanıyan kişilerin görüşlerine yer verildi. ‘Sözlü tarih’ görüşmeleri, ayrıca sosyal medya platformlarından paylaşılacak filmlere de dönüştürüldü.

İEÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Hasırcı, Türkiye’deki iç mimarlık ve mobilya tarihinin aktörlerini konu eden kitaplar yazmaya devam edeceklerini söyledi.

Ekip olarak, İEÜ Bilimsel Araştırma Projesi desteğiyle ‘DATUMM: Dokümantasyon ve Arşivleme Türkiye’de Modern Mobilya (datumm.org)’ ve ‘Sözlü Tarihle Türkiye Mobilya ve İç Mimarlık Tarihini Okumak’ adlı çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Prof. Dr. Hasırcı, kitapların da bu projelerin devamı niteliğinde olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Hasırcı, “Sadun Ersin, Önder Küçükerman ve Fikret Tan, Türkiye’de tasarım ve içmimarlık alanında çok önemli çalışmalara imza atan, öncü projeler geliştiren, hepimizin büyük saygı duyduğu isimler. Onların hayatlarını, çalışmalarını, ülkemize kazandırdıkları değerleri konu alan kitaplar hazırlamak, bizleri çok mutlu etti. Kitaplarımızı, yayin.ieu.edu.tr adresinden ya da kitabevleri aracılığıyla satın almak mümkün” diye konuştu.