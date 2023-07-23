İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Türkiye’deki 200 üniversitede eğitim gören 47 bin 761 öğrencinin katılımıyla Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından gerçekleştirilen memnuniyet araştırmasında büyük başarıya ulaştı. İEÜ, Türkiye genelindeki vakıf üniversitelerine yönelik memnuniyet sıralamasında 6’ncı oldu.

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda (TÜMA), öğrencilerin tatminkarlık düzeyine göre üniversitelerin sıralanması hedeflendi. Genel değerlendirmenin yanı sıra 6 ayrı kategori üzerinde yapılan araştırmada İEÜ, öğrencilerin beklentilerini üst düzeyde karşılayan üniversitelerden biri olarak gösterildi. İzmir Ekonomi Üniversitesi, ‘Öğrenim deneyimini tatminkarlığı’ ve ‘Kişisel gelişim ve kariyer desteği zenginliği’ kategorisinde ‘A artı’ unvanını aldı. ‘Yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu’, ’Akademik destek ve ilgi’, ‘Kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet’ ve ‘Öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği’ alanında da ‘A’ unvanıyla derecelendirilen İEÜ, bu kriterlerde de Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında gösterildi.

Ön plana çıktık

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir üniversite olarak başarı grafiğini her geçen gün daha üst bir noktaya taşıdıklarını söyledi. Teknolojik altyapı, uluslararası deneyime sahip akademisyenler ve öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla ön plana çıktıklarını belirten Prof. Dr. Abacıoğlu, “Bir üniversitenin başlıca görevleri olan eğitim, araştırma ve topluma katkı alanlarında giderek artan bir ivmeye sahibiz. Bağımsız merciler tarafından yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor” dedi.

"Nitelikli projelerle doğru adımlar atıyoruz"

Prof. Dr. Abacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından verilen ‘kurumsal akreditasyonu’ almaya hak kazandı. Eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, liderlik, yönetim sistemi gibi birçok alanda yapılan incelemeyi başarıyla geçen sayılı üniversite arasına girdi. Ayrıca, akredite bölüm sayımız 2022 yılında 14’e çıktı. 2022 yılı itibarıyla tüm devlet ve vakıf üniversitelerinde akredite bölüm oranı yüzde 14 olurken, üniversitemizde bu oran yüzde 26. Üniversitemiz, TÜBİTAK’ın Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ne giren 50 üniversite arasında, uluslararası iş birliği ile yapılan proje sayısında 18, bunlardan elde edilen fonlar sıralamasında 12’nci sırada. Üniversitemizin yapay zeka, hesaplamalı sinirbilim, dirençlilik, sürdürülebilir enerji ve nano-biyomühendislik gibi alanlardaki multidisipliner araştırma ekipleriyle de öne çıktığını söyleyebilirim. Tüm bunlar, üniversite olarak geleceği öngörerek ve nitelikli projeler üreterek doğru adımlar attığımızın kanıtı. Nitelikli eğitimden asla taviz vermeden, öğrencilerimize en iyi imkanları sunmak için çalışmayı sürdüreceğiz.”