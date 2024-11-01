Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği İzmir Toplantısı, İEÜ Medical Point Hastanesi’nde düzenlendi.

İEÜ Medical Point Hastanesi’nde önemli bir toplantı daha düzenlendi. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen ‘Her Yönüyle Biseps’ temalı İzmir Toplantısı, İEÜ Medical Point Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden Prof. Dr. Ahmet Ekin’in ev sahipliğiyle Ata Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda farklı sağlık kuruluşlarından gelen hekimler, asistanlar ve öğrenciler yapılan sunumları dinleme, soru sorma ve tartışma imkanı buldu.

Toplantının ev sahibi İEÜ Medical Point Hastanesi’nden Prof. Dr. Ahmet Ekin, çok verimli bir toplantı olduğunun altını çizdi. Ekin, “Değerli hekimlerimizi hastanemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz. Bu tür bilimsel etkinlikler için hastanemizin kapıları hekimlerimize her zaman açık olacak. Toplantıda farklı sağlık kuruluşlarında görev yapan ortopedistler bir araya geldi. Hep birlikte öğrenme ve tartışma fırsatı bulduk” dedi.