İstanbul’un köklü ulaşım kurumu İETT, geçtiğimiz günlerde ebediyete uğurlanan Edip Akbayram için İstanbul’un simgelerinden İstiklal Caddesi’ndeki Nostaljik Tramvay’da Edip Akbayram’ın şarkıları eşliğinde seferler düzenliyorİSTANBUL (İGFA) - Hazırladığı ve seslendirdiği şarkılar ile Türk Halkının gönlünde büyük bir yer kazanan usta sanatçı Edip Akbayram’ın ebediyete intikal etmesinin ardından İETT, sanatçının hatırasını İstanbullular ile beraber yaşatmak için özel bir etkinlik gerçekleştiriyor.

İSTİKLAL CADDESİ’NDE EDİP AKBAYRAM ŞARKILARI YANKILANACAK

İstanbul’un sembollerinden biri haline gelen İstiklal Caddesi’ndeki Nostaljik Tramvay, belirli seferlerinde Edip Akbayram’ın en sevilen şarkıları eşliğinde yolcularını taşıyacak. Sanatçının unutulmaz eserleri, tramvay yolculuğunu daha anlamlı ve duygusal bir hale getirerek İstanbullulara nostaljik bir anı yaşatacak.

Bunun yanı sıra, İETT tarafından özel olarak tasarlanan bir otobüs, Edip Akbayram’ın fotoğrafları ve şarkı sözleri ile donatılarak İstanbulluların hizmetine sunuluyor.

5 Mart - 20 Mart 2025 tarihleri arasında 17 Kadıköy-Pendik hattında sefer yapacak bu özel otobüs, sanatçının mirasını İstanbul sokaklarında yaşatmaya devam edecek.

Edip Akbayram anısına düzenlenen bu özel etkinlik, İstanbullulara sanatçının eserleriyle dolu anlamlı bir yolculuk sunacak.