İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço’yu vefatının 26. yılında özel bir etkinlik ve otobüsle andı. Vefa otobüsü 16 numaralı Kadıköy - Pendik hattında, sanatçının ismini taşıyan duraktan da geçerek 15 gün boyunca hizmet verecek.İSTANBUL (İGFA) - 154 yıllık köklü geçmişiyle İstanbul’un simgelerinden biri olan İETT, Neşet Ertaş, Ferdi Tayfur, Hulusi Kentmen ve Adile Naşit gibi sanat ve kültür dünyamızda derin izler bırakan isimleri anma geleneğini sürdürüyor. Bu kapsamda, Barış Manço için özel olarak tasarlanan vefa otobüsü, İstanbulluların ziyaretine açıldı.

Türk müziğine “Gülpembe”, “Arkadaşım Eşek”, “Aynalı Kemer”, “Halhal”, “Kara Sevda”, “Dağlar Dağlar” ve “Nane Limon Kabuğu” gibi unutulmaz eserler kazandıran, hazırladığı televizyon programlarıyla 7’den 77’ye herkesin sevgisini kazanan Barış Manço’nun anısına hazırlanan otobüs, sanatçının fotoğrafları, eserleri ve hayatından kesitlerle donatıldı.

Kadıköy Meydanı’nda halkla buluşan otobüsün tanıtım programına, Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço ve eski eşi Lale Manço Ahıskalı’nın yanı sıra çok sayıda İstanbullu da katıldı. Program kapsamında Manço’nun şarkıları eşliğinde Kanlıca Mezarlığı’na gidilerek, mezarı ziyaret edildi.

İETT’nin özel olarak tasarladığı Barış Manço vefa otobüsü, 16 numaralı Kadıköy - Pendik hattında, sanatçının ismini taşıyan duraktan da geçerek 15 gün boyunca hizmet verecek. Daha sonra İstanbul’un farklı bölgelerinde sefer yaparak vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.