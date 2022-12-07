Sultanbeyli-Üsküdar seferini yapan İETT otobüsü şoförü, otobüsü kullanırken cep telefonuyla oynadı. Otobüs şoförünün telefonuyla uğraştığı anlar otobüsteki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sultanbeyli-Üsküdar seferini yapan İETT otobüsü şoförü, otobüsü kullanırken cep telefonuyla oynadı. Otobüs şoförünün telefonuyla uğraştığı anlar otobüsteki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İETT’ye bağlı, 11 ÜS hattında, Sultanbeyli - Üsküdar seferini yapan otobüs şoförü, geçtiğimiz Cumartesi günü öğlen saatlerinde Şile Otoyolu Ümraniye mevkiinde seyir halindeyken cep telefonuyla oynadı. Trafik kullarını hiçe sayan şoför hem otobüsteki yolcular hem de diğer araçlar için tehlike oluşturdu. Şoförün seyir halindeyken telefonuyla uğraştığı anlar yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.