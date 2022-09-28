Sarıyer’de seyir halindeki bir İETT otobüsü, mahallelinin baktığı "Şimşek’’ isimli sokak köpeğine çarptı. Şoförün köpeğe çarptıktan sonra durmayarak yoluna devam ettiği iddia edilirken, zavallı köpek telef oldu.

Sarıyer’de seyir halindeki bir İETT otobüsü, mahallelinin baktığı "Şimşek’’ isimli sokak köpeğine çarptı. Şoförün köpeğe çarptıktan sonra durmayarak yoluna devam ettiği iddia edilirken, zavallı köpek telef oldu.

Olay geçtiğimiz Salı günü, Sarıyer Kilyos’ta bulunan Kilyos Merkez Otobüs Durağı’nın önünde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Demirciköy - Hacıosman arasında sefer yapan bir İETT otobüsü duraktan kalkarken "Şimşek" isimli sokak köpeğine çarptı. Olay yerine gelen vatandaşlar İETT otobüsünün durmasını söyledi fakat İETT otobüsü şoförü yoluna devam etti. Otobüsün altında metrelerce sürüklenen "Şimşek’’ olay yerinde telef oldu. Vatandaşlar ise durmadığı iddia edilen şoföre tepki gösterdi.

Orada yaşayan vatandaş Zarife Cambaz, ‘’Köpeğe çok üzüldüm. Şoför gördü mü görmedi mi bilmiyorum. Şoföre dur demişler durmamış. Başka yerden dönmüş, gelmiş. Mutlaka görmeden ezmiştir. Sonradan durmadığı için kızdılar. Yemek veriyorduk, bakıyorduk. Yazık, günah. Çok üzgünüm, söyleyecek bir şey bulamıyorum" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.